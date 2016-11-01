В Киеве реконструируют транспортную развязку возле проспекта Академика Палладина

Так, на пересечении бульвара Академика Вернадского - улицы Академика Ефремова проспекта Академика Палладина в Святошинском районе проведут реконструкцию транспортной развязки.

Реконструкция поможет улучшить транспортную ситуацию в Святошинском районе, увеличить пропускную способность транспорта на проспекте Академика Палладина с 18000 авто / сутки до 25000 авто / сутки, улучшит техническое состояние покрытия проезжей части и тротуаров.