В Киеве реконструируют транспортную развязку возле проспекта Академика Палладина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Киеве реконструируют транспортную развязку возле проспекта Академика Палладина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, на пересечении бульвара Академика Вернадского - улицы Академика Ефремова проспекта Академика Палладина в Святошинском районе проведут реконструкцию транспортной развязки.
Реконструкция поможет улучшить транспортную ситуацию в Святошинском районе, увеличить пропускную способность транспорта на проспекте Академика Палладина с 18000 авто / сутки до 25000 авто / сутки, улучшит техническое состояние покрытия проезжей части и тротуаров.