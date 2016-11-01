У Києві реконструюють транспортну розв'язку біля проспекту Академіка Палладіна
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Києві реконструюють транспортну розв’язку біля проспекту Академіка Палладіна. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, на перетині бульвару Академіка Вернадського — вулиці Академіка Єфремова з проспектом Академіка Палладіна у Святошинському районі здійснять реконструкцію транспортної розв’язки.
Реконструкція допоможе покращити транспортну ситуацію у Святошинському районі, збільшити пропускну спроможність транспорту на проспекті Академіка Палладіна з 18 000 авто/добу до 25 000 авто/добу, поліпшить технічний стан покриття проїжджої частини і тротуарів.