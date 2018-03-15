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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 24772 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 39589 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 44547 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 93681 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Киеве презентовали пособие для госслужащих о политике относительно Крыма

В Киеве презентовали пособие для госслужащих о политике относительно Крыма

Киев  •  УНН

 • 9565 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киеве презентовали пособие для госслужащих "Политика в отношении Крыма. Рекомендации", в котором разъясняется государственная политика по оккупированноve полуостровe. Об этом сообщает УНН.

"Это пособие в первую очередь для госслужащих, которое разъясняет чиновникам политику в отношении Крыма. Перечисляются основные государственные законодательные акты и т.д.", - сообщила советник министра информационной политики Украины Юлия Кадзобина.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи назвал пособие "книгой-призывом научной и интеллигентной среде, чтобы мы думали о будущем".

Напомним, сегодня Совет Безопасности ООН по инициативе Украины проведет заседание по ситуации в оккупированном Крыму.

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