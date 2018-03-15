В Киеве презентовали пособие для госслужащих о политике относительно Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киеве презентовали пособие для госслужащих "Политика в отношении Крыма. Рекомендации", в котором разъясняется государственная политика по оккупированноve полуостровe. Об этом сообщает УНН.
"Это пособие в первую очередь для госслужащих, которое разъясняет чиновникам политику в отношении Крыма. Перечисляются основные государственные законодательные акты и т.д.", - сообщила советник министра информационной политики Украины Юлия Кадзобина.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи назвал пособие "книгой-призывом научной и интеллигентной среде, чтобы мы думали о будущем".
Напомним, сегодня Совет Безопасности ООН по инициативе Украины проведет заседание по ситуации в оккупированном Крыму.