У Києві презентували посібник для держслужбовців про політику стосовно Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Києві презентували посібник для держслужбовців "Політика щодо Криму. Рекомендації", у якому роз'яснюється державна політика щодо окупованого півострову. Про це повідомляє УНН.
"Це посібник в першу чергу для держслужбовців, який роз'яснює посадовцям політику щодо Криму. Перераховуються основні державні законодавчі акти тощо", - повідомила радниця міністра інформаційної політики України Юлія Кадзобіна.
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі назвав посібник "книгою-закликом науковому та інтелігентному середовищу, щоб ми думали про майбутнє".
Нагадаємо, сьогодні Рада Безпеки ООН за ініціативи України проведе засідання щодо ситуації в окупованому Криму.