В Киеве пожар уничтожил ряд МАФов

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КИЕВ. 22 июня. УНН. За последние полсуток спасатели ликвидировали пожары киосков в двух районах Киева. Об этом сообщила столичная Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook, передает УНН.

“Бригады пожарных ликвидировали пожар в киосках на площади 150 кв.м. на ул. Срибнокильской (район Позняки) и 200 кв. м на ул. Народного Ополчения (Соломенка)”, — говорится в сообщении.

В обоих случаях погибших и травмированных нет.

21 июня в 17:21 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Народного Ополчения. На место происшествия сразу же были направлены дежурные отделения из ближайших пожарно — спасательных подразделений. Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что горят нефункционирующие киоски на площади 100 кв. м. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

В 18:11 пожар на общей площади 200 кв. м спасатели локализовали, а в 18:47 — ликвидирован.

К ликвидации пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 25 человек личного состава.

Через 7 часов — 22 июня в 2:55 поступило сообщение о пожаре на ул. Срибнокильской. В 3:42 бойцы локализовали пожар, а в 4:07 — ликвидирован. К ликвидации пожара были привлечены 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 45 сотрудников личного состава.

Напомним, в отделение “Ощадбанка” кинули “коктейли Молотова”.

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