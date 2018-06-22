У Києві пожежа знищила низку МАФів

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КИЇВ. 22 червня. УНН. За останні півдоби рятувальники ліквідували пожежі кіосків у двох районах Києва. Про це повідомила столична Державна служба із надзвичайних ситуацій у Facebook, передає УНН.

“Бригади пожежних ліквідували пожежи у кіосках на площі 150 кв.м. на вул. Срібнокільській (район Позняки) і 200 кв. м на вул. Народного Ополчення (Солом’янка)”, — йдеться у повідомленні.

В обох випадках загиблих і травмованих немає.

21 червня о 17:21 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Народного Ополчення. На місце події одразу ж було направлено чергові відділення з найближчих пожежно — рятувальних підрозділів. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що горять нефункціонуючі кіоски на площі 100 кв. м. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

О 18:11 пожежу на загальній площі 200 кв. м рятувальники локалізували, а о 18:47 — ліквідували.

До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 25 чоловік особового складу.

Через сім годин — 22 червня о 02:55 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Срібнокільській. О 03:42 бійці локалізували пожежу, а о 04:07 — ліквідували. До ліквідації пожежі було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 45 співробітників особового складу.

Нагадаємо, у відділення "Ощадбанку" кинули "коктейлі Молотова".

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