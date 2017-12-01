В Киеве начинается подготовка к финалам Лиги чемпионов УЕФА

"В столице начинается подготовка к проведению финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018. Распоряжением КГГА утвержден соответствующий план действий", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в частности, запланирована насыщенная культурно-художественная программа.

Кроме того, во время подготовки и проведения финальных матчей предусмотрено обеспечить общественный порядок и безопасность, медицинское сопровождение, благоустройство города, безопасное дорожное движение и транспортное обеспечение.

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