У Києві починається підготовка до фіналів Ліги чемпіонів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У столиці розпочинається підготовка до проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018. Розпорядженням КМДА затверджено відповідний план дій, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"У столиці розпочинається підготовка до проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018. Розпорядженням КМДА затверджено відповідний план дій", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що зокрема, запланована насичена культурно-мистецька програма.
Окрім того, під час підготовки та проведення фінальних матчів передбачено забезпечити громадський порядок і безпеку, медичний супровід, благоустрій міста, безпечний дорожній рух і транспортне забезпечення.
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