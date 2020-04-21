В Киеве во время пожара в квартире спасли пенсионера

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 10860 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 25687 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 56018 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 96206 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104433 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130211 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130062 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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В Киеве во время пожара в квартире спасли пенсионера

В Киеве во время пожара в квартире спасли пенсионера

Киев  •  УНН

 • 10272 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В понедельник в 17:23 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в 9-этажном жилом доме на ул. Науки, 11 что в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве позвонили жильцы дома, которые почувствовали запах дыма.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, спасатели установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 8-м этаже. При проведении разведки бойцы обнаружили в квартире мужчины 1953 года, который находился в коридоре у входной двери без сознания. Пожарные передали пострадавшего бригаде скорой помощи.

В 18:02 пожарные локализовали пожар и в 18:24 - ликвидирован.

На месте было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Черкасской области горел цех по производству тротуарной плитки.

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