В Киеве во время пожара в квартире спасли пенсионера

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В понедельник в 17:23 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в 9-этажном жилом доме на ул. Науки, 11 что в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.