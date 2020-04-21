В Киеве во время пожара в квартире спасли пенсионера
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В понедельник в 17:23 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в 9-этажном жилом доме на ул. Науки, 11 что в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве позвонили жильцы дома, которые почувствовали запах дыма.
На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, спасатели установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 8-м этаже. При проведении разведки бойцы обнаружили в квартире мужчины 1953 года, который находился в коридоре у входной двери без сознания. Пожарные передали пострадавшего бригаде скорой помощи.
В 18:02 пожарные локализовали пожар и в 18:24 - ликвидирован.
На месте было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.
Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, в Черкасской области горел цех по производству тротуарной плитки.