У Києві під час пожежі в квартирі врятували пенсіонера

КИЇВ. 21 квітня. УНН. У понеділок о 17:23 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 9-поверховому житловому будинку на просп. Науки, 11, що у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.