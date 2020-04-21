У Києві під час пожежі в квартирі врятували пенсіонера
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У понеділок о 17:23 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 9-поверховому житловому будинку на просп. Науки, 11, що у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві зателефонували мешканці будинку, які почули запах диму.
На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, рятувальники встановили, що займання виникло в одній із квартир на 8-му поверсі. Під час проведення розвідки бійці виявили в помешканні чоловіка 1953 року народження, який знаходився у коридорі біля вхідних дверей без свідомості. Вогнеборці передали потерпілого бригаді швидкої допомоги.
О 18:02 вогнеборці локалізували пожежу та о 18:24 - ліквідували.
На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 людей особового складу.
Причина займання наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.
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