В Киеве назвали количество миллионеров

"В течение января-апреля текущего года гражданами подано 9 192 декларации об имущественном состоянии и доходах и задекларировано общий доход в сумме почти 11 млрд грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что гражданами самостоятельно определено к уплате налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц в сумме более 268,5 млн грн и с военного сбора более 35,1 млн грн.

"Доходы более чем 1 млн гривен задекларировали 1 255 граждан, которыми определены к уплате в бюджет около 210,8 млн грн налога на доходы физических лиц и почти 26,5 млн грн военного сбора", - отмечается в сообщении.

Напомним, впервые за 10 лет в мире стало меньше долларовых миллионеров.