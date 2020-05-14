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У Києві назвали кількість мільйонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. За поданими у Києві деклараціями зафіксовано 1 255 мільйонерів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПС у Києві.

У Києві назвали кількість мільйонерів

"Протягом січня-квітня поточного року громадянами подано 9192 декларації про майновий стан і доходи та задекларовано загальний дохід у сумі майже 11 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що громадянами самостійно визначено до сплати податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб в сумі понад 268,5 млн грн та з військового збору понад 35,1 млн грн.

"Доходи в понад 1 мільйон гривень задекларували 1 255 громадян, якими визначено до сплати в бюджет близько 210,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та майже 26,5 млн грн військового збору", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, вперше за 10 років у світі поменшало доларових мільйонерів.

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