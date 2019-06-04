В Киеве наибольший объем задолженности населения за коммуналку
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. По состоянию на 1 апреля 2019 года наибольшие объемы задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги имел Киев - 6 575 200 000 грн. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Минрегионе.
Наибольшие объемы задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1.04.2019 имели:
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- г. Киев - 6 575,2 млн грн (за январь-март 2019 увеличилась на 29,4%);
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- Днепропетровская область - 5 072,0 млн грн (за январь-март 2019 увеличилась на 26,7%);
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- Харьковская область - 4 631,9 млн грн (за январь-март 2019 увеличилась на 31,6%).
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Наименьшие объемы задолженности населения жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1.04.2019 имели:
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- Черновицкая область - 134,8 млн грн (за январь-март 2019 увеличилась на 14,6%);
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- Закарпатская область - 153,0 млн грн (за январь-март 2019 уменьшились на 9,5%).
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Также отмечается, что среди регионов самый высокий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1.04.2019 наблюдался в Черновицкой (90,3%), Львовской (89,7%) и Закарпатской (89,1%) областях, самый низкий - в Луганской (63,2%), Кировоградской (68,5%) и Днепропетровской (68,6%) областях.
Напомним, уровень расчетов населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги за январь-март 2019 года по сравнению с прошлым годом уменьшился на 8,1%.