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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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6 марта, 19:19 • 136510 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144215 просмотра

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В Киеве наибольший объем задолженности населения за коммуналку

В Киеве наибольший объем задолженности населения за коммуналку

Киев  •  УНН

 • 24682 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. По состоянию на 1 апреля 2019 года наибольшие объемы задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги имел Киев - 6 575 200 000 грн. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Минрегионе.

Наибольшие объемы задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1.04.2019 имели:

  • г. Киев - 6 575,2 млн грн (за январь-март 2019 увеличилась на 29,4%);
  • Днепропетровская область - 5 072,0 млн грн (за январь-март 2019 увеличилась на 26,7%);
  • Харьковская область - 4 631,9 млн грн (за январь-март 2019 увеличилась на 31,6%).


Наименьшие объемы задолженности населения жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1.04.2019 имели:

  • Черновицкая область - 134,8 млн грн (за январь-март 2019 увеличилась на 14,6%);
  • Закарпатская область - 153,0 млн грн (за январь-март 2019 уменьшились на 9,5%).


Также отмечается, что среди регионов самый высокий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1.04.2019 наблюдался в Черновицкой (90,3%), Львовской (89,7%) и Закарпатской (89,1%) областях, самый низкий - в Луганской (63,2%), Кировоградской (68,5%) и Днепропетровской (68,6%) областях.

Напомним, уровень расчетов населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги за январь-март 2019 года по сравнению с прошлым годом уменьшился на 8,1%.

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