В Киеве наибольший объем задолженности населения за коммуналку

Наибольшие объемы задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1.04.2019 имели:



г. Киев - 6 575,2 млн грн (за январь-март 2019 увеличилась на 29,4%);



Днепропетровская область - 5 072,0 млн грн (за январь-март 2019 увеличилась на 26,7%);



Харьковская область - 4 631,9 млн грн (за январь-март 2019 увеличилась на 31,6%).





Наименьшие объемы задолженности населения жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1.04.2019 имели:



Черновицкая область - 134,8 млн грн (за январь-март 2019 увеличилась на 14,6%);



Закарпатская область - 153,0 млн грн (за январь-март 2019 уменьшились на 9,5%).





Также отмечается, что среди регионов самый высокий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1.04.2019 наблюдался в Черновицкой (90,3%), Львовской (89,7%) и Закарпатской (89,1%) областях, самый низкий - в Луганской (63,2%), Кировоградской (68,5%) и Днепропетровской (68,6%) областях.



Напомним, уровень расчетов населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги за январь-март 2019 года по сравнению с прошлым годом уменьшился на 8,1%.