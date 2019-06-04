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У Києві найбільший обсяг заборгованості населення за комуналку

У Києві найбільший обсяг заборгованості населення за комуналку

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Станом на 1 квітня 2019 року найбільші обсяги заборгованості населення за житлово-комунальні послуги мав Київ – 6 575,2 млн грн. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Мінрегіоні.

Найбільші обсяги заборгованості населення за житлово-комунальні послуги станом на 1.04.2019 мали:

  •  м. Київ – 6 575,2 млн грн (за січень-березень 2019 року збільшилась на 29,4%);
  •  Дніпропетровська область – 5 072,0 млн грн (за січень-березень 2019 року збільшилась на 26,7%);
  •  Харківська область – 4 631,9 млн грн (за січень-березень 2019 року збільшилась на 31,6%).


Найменші обсяги заборгованості населення житлово-комунальні послуги станом на 1.04.2019 мали:

  •  Чернівецька область – 134,8 млн грн (за січень-березень 2019 року збільшилась на 14,6%);
  •  Закарпатська область – 153,0 млн грн (за січень-березень 2019 року зменшилися на 9,5%).


Також, зазначається, що серед регіонів найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги станом на 1.04.2019 спостерігався у Чернівецькій (90,3%), Львівській (89,7%) та Закарпатській (89,1%) областях, найнижчий – у Луганській (63,2%), Кіровоградській (68,5%) та Дніпропетровській (68,6%) областях.

Нагадаємо, рівень розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні послуги за січень-березень 2019 року порівняно з минулим роком зменшився на 8,1%.

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