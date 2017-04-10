В Киеве накануне "Евровидения" появится "диалоговая" полиция

"Полиция Диалога - еще один шаг в подготовке к Евровидению. "Диалоговая" полиция теперь и в Украине", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, что методика диалога широко используется в странах ЕС, разработана более десяти лет назад в Германии и Швеции и заключается в защите права граждан на свободу собраний.

"Анти-конфликтные группы полицейских, одетые в яркие жилеты вместо обычного обмундирования подразделений спецназначения, находятся среди толпы. Такие полицейские поддерживают постоянный контакт с людьми, чтобы каждый понимал свои права и обязанности, и участники собрания чувствовали себя защищенными", - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что работники прошли 6 тренингов, организованных Консультативной миссией Европейского Союза (EUAM Ukraine), 120 правоохранителей стали первопроходцами украинской полиции диалога и теперь будут применять полученные знания в 10 крупнейших городах страны, 23 выпускника курсов получили сертификаты тренеров - и дальше будут учить своих коллег.