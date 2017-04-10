У Києві напередодні "Євробачення" з’явиться "діалогова" поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Києві напередодні “Євробачення-2017” з’явиться “діалогова” поліція, яка згідно з іноземним досвідом, використання можливостей “поліції діалогу” суттєво знижує рівень агресії учасників масових заходів. Про це йдеться на сторінці у Facebook МВС України, передає УНН.
“Поліція Діалогу — ще один крок у підготовці до Євробачення. “Діалогова” поліція відтепер і в Україні“, - йдеться в повідомленні.
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Як зазначається, що методика діалогу широко використовується в країнах ЄС, розроблена понад десять років тому в Німеччини та Швеції і полягає в захисті права громадян на свободу зібрань.
“Анти-конфліктні групи поліцейських, одягнені в яскраві жилети замість звичайного обмундирування підрозділів спецпризначення, перебувають серед натовпу. Такі поліцейські підтримують постійний контакт з людьми, щоб кожен розумів свої права та обов’язки, і учасники зібрання почувалися захищеними”, — йдеться в повідомленні.
Також було зазначено, що працівники пройшли 6 тренінгів, організованих Консультативною місією Європейського Союзу (EUAM Ukraine), 120 правоохоронців стали першопрохідцями української поліції діалогу і тепер застосовуватимуть набуті знання у 10 найбільших містах країни та 23 випускники курсів отримали сертифікати тренерів — і далі навчатимуть своїх колег.