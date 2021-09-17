В Киеве наградили лучших специалистов индустрии красоты

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Лучших стоматологов, трихологов, пластических хирургов, гинекологов, косметологов отметили на церемонии награждения Премии Stella International Beauty Awards, прошедшей в эти выходные в Freedom Hall.

“Это единственная премия в Украине, которая уже в четвертый раз отмечает лучших профессионалов в области красоты и здоровья, — отмечает соорганизатор Дмитрий Слоссер. — В этом году Премия насчитывала 11 номинаций, в каждой из которых соревновались по три лауреата. В течение года независимые эксперты — пластические хирурги, косметологи, специалисты СПА, стоматологи и прошлогодние лауреаты — обсуждали и анализировали достижения лучших представителей бьюти-индустрии Украины, чтобы выбрать лучших среди равных”.

Stella International Beauty Awards 2021 объединила представителей 12 областей Украины. По результатам, награды распределились следующим образом:

  • Клиника трихологии — Hair Help
  • Врач-стоматолог — Сергей Радлинский
  • Гинеколог-эстетист — Вера Авдеева
  • Пластический хирург — Павел Денищук
  • Специалист лезерной медицины — Василий Баетул
  • Дерматокосметолог — Анна Огурцова
  • Клиника стоматологии — Mistodent Space
  • Клиника лазерной медицины — Bogomolets Clinic и Tryfonova M.D.
  • Клиника пластической хирургии — Lita Plus
  • Клиника эстетической медицины — Z Beauty
  • Spa & Wellness — Radisson Blu, Naturel, F & B Spa Resort, Premier Odesa, “Формула”.

Отдельной наградой “Персона года” наградили Сергея Слесаренко, главу Центра термической травмы и пластической хирургии м.Днепр за первое написанное и изданное руководство по реконструктивной и пластической хирургии на украинском языке.

Еще одну особую номинацию — “Благородное сердце” — вручили Артему Похилу. Он с 2014 года предоставляет бесплатную стоматологическую помощь нашим воинам, вернувшимся с ранениями, а последние 5 лет ездит на фронт как стоматолог-волонтер.

Открывали первую красную дорожку осени и приветствовали победителей звездные гости: Валерий Жидков, Ольга Сумская, Мария Максакова, Римма Зюбина, Слава Дюденко, Олег Пинчук, Яна Луцкая и Людмила Шупенюк.

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