У Києві нагородили найкращих фахівців індустрії краси
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Найкращих стоматологів, трихологів, пластичних хірургів, гінекологів, косметологів відзначили на церемонії нагородження Премії Stella International Beauty Awards, що пройшла цими вихідними у Freedom Hall.
“Це єдина премія в Україні, що вже вчетверте відзначає найкращих професіоналів у галузі краси та здоров’я, — зазначає співорганізатор Дмитро Слоссер. — Цього року Премія налічувала 11 номінацій, в кожній з яких змагалося по три лауреати. Протягом року незалежні експерти — пластичні хірурги, косметологи, спеціалісти СПА, стоматологи і минулорічні лауреати — обговорювали й аналізували досягнення кращих представників бьюті-індустрії України, щоб обрати кращих серед рівних”.
Stella International Beauty Awards 2021 об’єднала представників 12 областей України. За результатами, нагороди розподілилися таким чином:
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- Клініка трихології — Hair Help
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- Лікар-стоматолог — Сергій Радлінський
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- Гінеколог-естетист — Віра Авдєєва
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- Пластичний хірург — Павло Денищук
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- Спеціаліст лезерної медицини — Василь Баєтул
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- Дерматокосметолог — Анна Огурцова
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- Клініка стоматології — Mistodent Space
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- Клініка лазерної медицини — Bogomolets Clinic і Tryfonova M.D.
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- Клініка пластичної хірургії — Lita Plus
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- Клініка естетичної медицини — Z Beauty
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- Spa&Wellness — Radisson Blu, Naturel, F&B Spa Resort, Premier Odesa, “Формула”
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Окремою відзнакою “Персона року” нагородили Сергія Слесаренко, голову Центру термічної травми і пластичної хірургії м.Дніпро за перший написаний і виданий посібник з реконструктивної та пластичної хірургії українською мовою.
Ще одну особливу номінацію — “Шляхетне серце” — вручили Артему Похилу. Він з 2014 року надає безкоштовну стоматологічну допомогу нашим воїнам, які повернулися з пораненнями, а останні 5 років їздить на фронт як стоматолог-волонтер.
Відкривали першу червону доріжку осені та вітали переможців зіркові гості: Валерій Жидков, Ольга Сумська, Марія Максакова, Римма Зюбіна, Слава Дюденко, Олег Пінчук, Яна Луцька та Людмила Шупенюк.