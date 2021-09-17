У Києві нагородили найкращих фахівців індустрії краси

“Це єдина премія в Україні, що вже вчетверте відзначає найкращих професіоналів у галузі краси та здоров’я, — зазначає співорганізатор Дмитро Слоссер. — Цього року Премія налічувала 11 номінацій, в кожній з яких змагалося по три лауреати. Протягом року незалежні експерти — пластичні хірурги, косметологи, спеціалісти СПА, стоматологи і минулорічні лауреати — обговорювали й аналізували досягнення кращих представників бьюті-індустрії України, щоб обрати кращих серед рівних”.

Stella International Beauty Awards 2021 об’єднала представників 12 областей України. За результатами, нагороди розподілилися таким чином:



Клініка трихології — Hair Help



Лікар-стоматолог — Сергій Радлінський



Гінеколог-естетист — Віра Авдєєва



Пластичний хірург — Павло Денищук



Спеціаліст лезерної медицини — Василь Баєтул



Дерматокосметолог — Анна Огурцова



Клініка стоматології — Mistodent Space



Клініка лазерної медицини — Bogomolets Clinic і Tryfonova M.D.



Клініка пластичної хірургії — Lita Plus



Клініка естетичної медицини — Z Beauty



Spa&Wellness — Radisson Blu, Naturel, F&B Spa Resort, Premier Odesa, “Формула”



Окремою відзнакою “Персона року” нагородили Сергія Слесаренко, голову Центру термічної травми і пластичної хірургії м.Дніпро за перший написаний і виданий посібник з реконструктивної та пластичної хірургії українською мовою.

Ще одну особливу номінацію — “Шляхетне серце” — вручили Артему Похилу. Він з 2014 року надає безкоштовну стоматологічну допомогу нашим воїнам, які повернулися з пораненнями, а останні 5 років їздить на фронт як стоматолог-волонтер.

Відкривали першу червону доріжку осені та вітали переможців зіркові гості: Валерій Жидков, Ольга Сумська, Марія Максакова, Римма Зюбіна, Слава Дюденко, Олег Пінчук, Яна Луцька та Людмила Шупенюк.