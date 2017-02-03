В Киеве на проспекте Победы столкнулись 11 автомобилей - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. На проспекте Победы в Киеве произошло масштабное ДТП - столкнулись 11 автомобилей. Об этом на своей странице в Facebook написала спикер ГУ НП в Киеве Оксана Блищик, передает УНН.
"На проспекте Победы в Киеве столкнулись 11 автомобилей", - написала О.Блищик.
При этом, по ее словам, у полиции нет информации о тяжелых травмированных в результате ДТП.
Отметим, согласно "Яндекс-карты", по состоянию на 11:20 пробки в Киеве достигли 5 баллов.
Как сообщал УНН, сегодня, 3 февраля, на дорогах Киева ожидается гололедица.