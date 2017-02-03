У Києві на проспекті Перемоги зіткнулось 11 автомобілів - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. На проспекті Перемоги у Києві сталася масшабна ДТП - зіткнулося 11 автомобілів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала речник ГУ НП у Києві Оксана Блищик, передає УНН.
“На проспекті Перемоги у Києві зіткнулися 11 автомобілів”, — написала О.Блищик.
При цьому, за її словами, у поліції немає інформації про тяжких травмованих внаслідок ДТП.
Зазначимо, згідно з "Яндекс-Карти", станом на 11:20 затори у Києві сягли 5 балів.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 3 лютого, на дорогах Києва очікується ожеледиця.