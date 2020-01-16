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В Киеве на взятке в почти 70 тыс. гривен задержали чиновника ГСЧС

Киев • УНН

 • 18142 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В Киеве чиновника ГСЧС задержали на взятке в 66 тыс. гривен за выдачу разрешительной документации на объектах повышенной опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Киеве на взятке в почти 70 тыс. гривен задержали чиновника ГСЧС

“Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ задокументировали факт получения взятки одним из заместителей начальника управления Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций госслужбы по чрезвычайным ситуациям”, — говорится в сообщении.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что чиновник требовал 66 тыс. гривен за согласование разрешительной документации на объектах повышенной опасности. Чиновник с нарушением порядка принятия в эксплуатацию систем раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае их возникновения приказал подчиненному подписать Акты ввода в эксплуатацию этих систем.

Они смонтированы на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса в одной из областей Украины, их “легализация” состоялась без фактического выезда и проверки их работоспособности.

Противоправные действия служащих ГСЧС создали предпосылки для отсутствия контроля и своевременного реагирования на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций на указанных объектах. Это могло привести к катастрофическим последствиям, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью людей. Двум должностным лицам ГСЧС Украины, в том числе заместителю начальника управления, сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Также планируется объявление подозрения руководителю субъекта хозяйствования по ч. 3 ст. 369 УК. Сейчас в рамках уголовного производства проводится проверка информации о 68-ми аналогичных эпизодов действий чиновников.

Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника таможенного поста Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области и его заместителя, которые подозреваются в получении взятки в размере 5400 долларов.

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