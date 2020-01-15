На Миколаївщині начальника митного посту затримали на хабарі у розмірі 5,4 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно начальника митного посту Державної фіскальної служби України в Миколаївській області та його заступника, які підозрюються у отриманні хабара у розмірі 5400 доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
“Встановлено, що начальник митного посту спільно з заступником за допомогою посередника вимагали та одержали від підприємця хабар у сумі 5400 доларів США. За „винагороду“ посадовці обіцяли безперешкодне митне оформлення в режимі „експорт“ живих овець”, — сказано у повідомленні.
Дії митників кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві на хабарі у 5 тис. доларів затримали чиновника Державного космічного агентства України.