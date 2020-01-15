В Николаевской области начальника таможенного поста задержали на взятке в 5,4 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника таможенного поста Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области и его заместителя, которые подозреваются в получении взятки в размере 5400 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
“Установлено, что начальник таможенного поста совместно с заместителем при помощи посредника требовали и получили от предпринимателя взятку в сумме 5400 долларов США. За „вознаграждение“ чиновники обещали беспрепятственное таможенное оформление в режиме „экспорт“ живых овец”, — говорится в сообщении.
Действия таможенников квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве на взятке в 5 тыс. долларов задержали чиновника Государственного космического агентства Украины.