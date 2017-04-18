В Киеве на взятке в 100 тыс. грн задержали следователя полиции

Отмечается, что следователь требовал деньги от гражданина одной из стран Закавказья за непривлечение к уголовной ответственности за кражи и возвращения ему вещественного доказательства - автомобиля.

Правоохранители задержали злоумышленника возле здания райотдела во время получения им всей суммы взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас, по сообщению пресс-службы, продолжаются неотложные следственные действия и обыски по месту работы взяточника. Также решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении.

Как сообщал УНН, государственного исполнителя на Киевщине будут судить за взятку .