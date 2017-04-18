В Киеве на взятке в 100 тыс. грн задержали следователя полиции

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35230 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100723 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152886 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115013 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115682 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112063 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103963 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106965 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103478 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152699 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Киеве на взятке в 100 тыс. грн задержали следователя полиции

В Киеве на взятке в 100 тыс. грн задержали следователя полиции

Киев  •  УНН

 • 12455 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Следователя одного из районных управлений полиции Киева задержали на взятке в сто тысяч гривен сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасности Нацполиции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что следователь требовал деньги от гражданина одной из стран Закавказья за непривлечение к уголовной ответственности за кражи и возвращения ему вещественного доказательства - автомобиля.

Правоохранители задержали злоумышленника возле здания райотдела во время получения им всей суммы взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас, по сообщению пресс-службы, продолжаются неотложные следственные действия и обыски по месту работы взяточника. Также решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении.

Как сообщал УНН, государственного исполнителя на Киевщине будут судить за взятку .

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