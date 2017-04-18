У Києві на хабарі у 100 тис. грн затримали слідчого поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Слідчого одного з районних управлінь поліції Києва затримали на хабарі у сто тисяч гривень співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
Зазначається, що слідчий вимагав гроші від громадянина однієї з країн Закавказзя за непритягнення до кримінальної відповідальності через крадіжку та повернення йому речового доказу – автомобіля.
Правоохоронці затримали зловмисника біля приміщення райвідділу під час отримання ним усієї суми хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Наразі, за повідомленням прес-служби, тривають невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи хабарника. Також вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.
Як повідомляв УНН, державного виконавця на Київщині судитимуть за хабар.