В Киеве иностранец убил бывшую жену

Предварительно установлено, что между бывшими супругами возникла ссора, во время которой мужчина нанес женщине несколько ударов ножом. От полученных ранений женщина 1996 года рождения скончалась на месте. После этого злоумышленник скрылся.

Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали преступника, который пытался убить жену.