В Киеве горели собачьи вольеры
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Киеве пожар охватил собачьи вольеры. Одно животное погибло. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы ГСЧС.
"15 августа, в 23:24 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Вышгородской, 150, в Оболонском районе столицы", - говорится в сообщении.
На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию было установлено, что возгорание произошло в одноэтажном вольере для собак, на площади 50 кв. м. Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара.
"В 23:59 возгорание было локализовано, и в 00:20 16 августа - ликвидирован. В результате пожара погибла одна собака, разрушено металлическую конструкцию из металлопрофиля, мебель, бытовую технику, личные вещи.
К тушению привлекались 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава подразделений", - сообщили спасатели.
Обстоятельствами возникновения пожара занимаются правоохранительные органы.