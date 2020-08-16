У Києві горіли собачі вольєри

“15 серпня, о 23:24 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Вишгородській, 150, що в Оболонському районі столиці”, — йдеться у повідомленні.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю, було встановлено що загоряння сталося в одноповерховому вольєрі для собак, на площі 50 кв. м. Не гаючи часу, вогнеборці приступили до гасіння пожежі.

“О 23:59 загоряння було локалізовано, та о 00:20 16 серпня — ліквідовано. Внаслідок пожежі загинула одна собака, зруйновано металеву конструкцію з металопрофілю, меблі, побутову техніку, особисті речі.

До гасіння залучались 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу підрозділів”, — повідомили рятувальники.

Обставинами виникнення пожежі займаються правоохоронні органи.