В Киеве мужчине на голову упала снежная глыба с крыши
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. У одного из столичных ресторанов мужчине с крыши на голову упала снежная глыба, в результате чего он получил травму головы. Об этом УНН сообщили медицинские работники.
Инцидент произошел вчера, 10 января, возле торгового центра в районе станции метро Олимпийская.
Снежная глыба упала на голову 49-летнему мужчине, когда он выходил из ресторана, расположенного в здании торгового центра.
Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами головы доставили в нейрохирургическое отделение одной из киевских больниц.
Как сообщал УНН, 10 января в результате долгого пребывания на морозе подросток получил обморожение пальцев ног.