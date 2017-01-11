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В Киеве мужчине на голову упала снежная глыба с крыши

В Киеве мужчине на голову упала снежная глыба с крыши

Киев • УНН

 • 16780 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. У одного из столичных ресторанов мужчине с крыши на голову упала снежная глыба, в результате чего он получил травму головы. Об этом УНН сообщили медицинские работники.

Инцидент произошел вчера, 10 января, возле торгового центра в районе станции метро Олимпийская.

Снежная глыба упала на голову 49-летнему мужчине, когда он выходил из ресторана, расположенного в здании торгового центра.

Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами головы доставили в нейрохирургическое отделение одной из киевских больниц.

Как сообщал УНН, 10 января в результате долгого пребывания на морозе подросток получил обморожение пальцев ног.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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