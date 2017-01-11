У Києві чоловіку на голову впала снігова брила з даху
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Біля одного зі столичних ресторанів чоловіку з даху на голову впала снігова брила, внаслідок чого він отримав травму голови. Про це УНН повідомили медичні працівники.
Інцидент стався учора, 10 січня, біля торговельного центру в районі станції метро Олімпійська.
Снігова брила впала на голову 49-річному чоловіку, коли він виходив з ресторану, розташованого у будівлі торговельного центру.
Постраждалого із закритою черепно-мозковою травмою та саднами голови було доправлено до нейрохірургічного відділення однієї з київських лікарень.
Як повідомляв УНН, 10 січня внаслідок довгого перебування на морозі підліток отримав обмороження пальців ніг.