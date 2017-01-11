У Києві чоловіку на голову впала снігова брила з даху

Інцидент стався учора, 10 січня, біля торговельного центру в районі станції метро Олімпійська.

Снігова брила впала на голову 49-річному чоловіку, коли він виходив з ресторану, розташованого у будівлі торговельного центру.

Постраждалого із закритою черепно-мозковою травмою та саднами голови було доправлено до нейрохірургічного відділення однієї з київських лікарень.

Як повідомляв УНН, 10 січня внаслідок довгого перебування на морозі підліток отримав обмороження пальців ніг.