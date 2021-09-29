В Киеве мужчину забили до смерти на заправке
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Киевлянин забил до смерти незнакомца, который пытался вступить в конфликт с работником АЗС. Видео инцидента опубликовала полиция. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
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"В полицию по спецлинии 102 от врачей скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что на территории автозаправочной станции на проспекте Романа Шухевича умер 45-летний мужчина. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Детали
Как рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Павел Шаламов, правоохранители установили, что пострадавший получил смертельные травмы во время конфликта с пассажиром такси.
"Мы выяснили, что выпивший начал приставать к оператору автозаправочной станции, который заправлял такси. В защиту работника с авто вышел пассажир и пытался успокоить мужчину. Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове. В результате пострадавший упал на землю, а нарушитель сначала сел в такси и уехал, но впоследствии вернулся и вызвал "скорую". Прибыв, врачи констатировали смерть мужчины", - рассказал Шаламов.
Сообщается, что полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Им оказался киевлянин, 1995 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.
"Начато уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. По согласованию с окружной прокуратурой следственные сообщили фигуранту о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы", - отметил капитан полиции.
Дополнение
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