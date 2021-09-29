У Києві чоловіка забили до смерті на заправці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Киянин забив до смерті незнайомця, який намагався вчинити конфлікт із працівником АЗС. Відео інциденту опублікувала поліція. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
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“До поліції на спецлінію 102 від лікарів швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що на території автозаправної станції на проспекті Романа Шухевича помер 45-річний чоловік. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов, правоохоронці встановили, що потерпілий отримав смертельні травми під час конфлікту з пасажиром таксі.
“Ми з’ясували, що чоловік напідпитку почав чіплятися до оператора автозаправної станції, який заправляв таксі. На захист працівника з авто вийшов пасажир та намагався заспокоїти чоловіка. Між ними розпочався конфлікт, у ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові. У результаті потерпілий впав на землю, а порушник спочатку сів у таксі та поїхав, але згодом повернувся та викликав „швидку“. Прибувши, лікарі констатували смерть чоловіка”, — розповів Шаламов.
Повідомляється, що поліцейські затримали підозрюваного на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Ним виявився киянин, 1995 року народження, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців.
“Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За погодженням із окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі”, — зазначив капітан поліції.
Доповнення
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