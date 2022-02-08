В Киеве мужчина прострелил строителю ногу, потому что его квартиру "затопили"

Детали

Сообщается, что 27-летний житель многоэтажки на проспекте Бажана пришел в квартиру этажом выше, где проводились ремонтные работы, из-за якобы затопления его квартиры. Впоследствии между мужчинами возник конфликт, во время которого сосед выстрелил строителю в ногу. За содеянное следователи сообщили задержанному о подозрении, ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Цитата:

“Мы выяснили, что конфликт произошел между строителем и соседом, который проживает этажом ниже. Муж пришел в жилье и сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы, якобы затопили его жилище. Они пропустили его в жилье, чтобы он удостоверился, что все в порядке. Впрочем, через несколько минут сосед вернулся и захотел зайти еще раз. Один из работников не пустил его, поэтому нарушитель выстрелил ему в ногу. Потерпевшего госпитализировали, а мужчину за хулиганские действия задержали на месте происшествия”, - сообщил заместитель начальника Дарницкого управления полиции Антон Жидовцев.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления.

Дополнение

В Киеве правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который застрелил свою сожительницу. Установлено, что мужчина и женщина совместно распивали алкогольные напитки и решили развлечься с помощью оружия. Мужчина приставил к голове потерпевшей травматический пистолет и выстрелил ей в затылок.