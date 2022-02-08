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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

У Києві чоловік прострелив будівельнику ногу, бо його квартиру "затопили"

У Києві чоловік прострелив будівельнику ногу, бо його квартиру "затопили"

Київ • УНН

 • 20971 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Києві житель Дарницького району вистрелив у ногу будівельнику, що перебував поверхом вище, через те, що його квартиру затопили. Про це інформує поліція Києва, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що 27-річний мешканець багатоповерхівки на проспекті Бажана прийшов до квартири поверхом вище, де проводились ремонтні роботи, через нібито затоплення його оселі. Згодом між чоловіками виник конфлікт, під час якого сусід вистрелив будівельнику в ногу. За скоєне слідчі повідомили затриманому про підозру, йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Цитата:

“Ми з’ясували, що конфлікт трапився між будівельником та сусідом, який проживає поверхом нижче. Чоловік прийшов до помешкання та повідомив, що робітники, які проводили ремонтні роботи, нібито затопили його оселю. Вони пропустили його до помешкання, аби він впевнився, що все гаразд. Утім, через кілька хвилин сусід повернувся та захотів зайти ще раз. Один із працівників не впустив його, тож порушник вистрелив йому в ногу. Потерпілого госпіталізували, а чоловіка за хуліганські дії затримали на місці події”, - повідомив заступник начальника Дарницького управління поліції Антон Жидовцев.

За цим фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину.

Доповнення

У Києві правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який застрелив свою співмешканку. Встановлено, що чоловік та жінка спільно розпивали алкогольні напої й вирішили розважитись за допомогою зброї. Чоловік приставив до голови потерпілої травматичний пістолет і вистрелив їй у потилицю.

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