В Киеве мужчина избил об асфальт бездомного кота, его будут судить
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении киевлянину, который намереваясь лишить жизни бездомное животное, нанес ему телесные повреждения. Об этом в Telegram сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
Согласно материалам следствия, в правоохранительные органы поступило сообщение от местных жителей о том, что на проспекте Павла Тычины их сосед бьет бездомного кота об асфальт и не реагирует на просьбу остановиться.
В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершенное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
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