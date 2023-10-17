В Киеве мужчина избил об асфальт бездомного кота, его будут судить

Детали

Согласно материалам следствия, в правоохранительные органы поступило сообщение от местных жителей о том, что на проспекте Павла Тычины их сосед бьет бездомного кота об асфальт и не реагирует на просьбу остановиться.

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершенное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар в приюте для кошек в Киеве: открыто дело из-за жестокого обращения с животными