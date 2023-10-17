У Києві чоловік побив об асфальт безпритульного кота, його судитимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру киянину, який маючи намір позбавити життя безпритульну тварину, наніс їй тілесні ушкодження. Про це у Telegram повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
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Згідно з матеріалами слідства, до правоохоронних органів надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що на проспекті Павла Тичини їх сусід б'є безпритульного кота об асфальт та не реагує на прохання зупинися.
У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України.
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За вчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.
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