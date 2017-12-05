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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 5353 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 18008 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 98040 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109714 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130181 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106413 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108068 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113214 просмотра

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В Киеве строитель упал с 25-го этажа новостройки

В Киеве строитель упал с 25-го этажа новостройки

Киев  •  УНН

 • 33933 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Подольском районе Киева строитель упал с 25-го этажа новостройки. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что во время выполнения строительных работ погиб работник. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и задокументировала событие", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что правоохранители установили, что 54-летний уроженец Тернопольской области во время проведения строительных работ упал с двадцать пятого этажа. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, констатировали смерть пострадавшего. Тело направлено на экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

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По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до семи лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такого. Продолжается проверка.

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