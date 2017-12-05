В Киеве строитель упал с 25-го этажа новостройки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Подольском районе Киева строитель упал с 25-го этажа новостройки. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что во время выполнения строительных работ погиб работник. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и задокументировала событие", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что правоохранители установили, что 54-летний уроженец Тернопольской области во время проведения строительных работ упал с двадцать пятого этажа. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, констатировали смерть пострадавшего. Тело направлено на экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.
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По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до семи лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такого. Продолжается проверка.