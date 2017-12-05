У Києві будівельник впав із 25-го поверху новобудови
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Подільському районі Києва будівельник впав із 25-го поверху новобудови. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що під час виконання будівельних робіт загинув працівник. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала подію”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що правоохоронці встановили, що 54-річний уродженець Тернопільщини під час проведення будівельних робіт впав з двадцять п’ятого поверху. Лікарі швидкої, які прибули на виклик, констатували смерть потерпілого. Тіло направлено на експертизу для з’ясування остаточної причини смерті.
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За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до семи років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого. Триває подальша перевірка.