В Киеве возле Кабмина задержали мужчину в маске и с автоматом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сотрудники полиции в Киеве возле Кабинета министров Украины задержали мужчину, который вышел из такси в средствах индивидуальной защиты, маске и бронежилете и, вероятно, с автоматом Калашникова и пошел в Верховную Раду. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
По информации полиции, на перекрестке улицы Грушевского и Садовой бойцы полка полиции особого назначения № 2 вместе с участковыми инспекторами полиции обратили внимание на пассажира такси, который вышел из салона в средствах индивидуальной защиты - маске и бронежилете.
"Для проведения проверки был задержан: в ходе поверхностного осмотра у него обнаружили карабин, который визуально напоминает автомат Калашникова, а также кастеты, ножи и дымовую шашку. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции, которая изъяла указанные предметы. Четко объяснить происхождение этих вещей молодой человек не смог, однако предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику", - говорится в сообщении.
Мужчину доставили в территориальное управление полиции, с ним общаются следователи.
После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка этому событию, добавили в ведомстве.
Как сообщал УНН, сегодня в результате потасовки и столкновения под стенами парламента пострадали несколько правоохранителей, одного участника события задержали.