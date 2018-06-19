У Києві біля Кабміну затримали чоловіка в масці і з автоматом

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Співробітники поліції у Києві біля Кабінету міністрів України затримали чоловіка, який вийшов із таксі у засобах індивідуального захисту, масці й бронежилеті й, ймовірно, з автоматом Калашникова і рушив до Верховної Ради. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

За інформацією поліції, на перехресті вулиці Грушевського та Садової бійці полку поліції особливого призначення № 2 разом із дільничними інспекторами поліції звернули увагу на пасажира таксі, який вийшов із салону у засобах індивідуального захисту — масці та бронежилеті.

“Для проведення перевірки його затримали: у ході поверхневого огляду у нього виявили карабін, який візуально нагадує автомат Калашникова, а також кастети, ножі та димову шашку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції, яка вилучила вказані предмети. Чітко пояснити походження цих речей молодик не зміг, однак попередньо з’ясовано, що зброя належить його родичу”, — йдеться у повідомленні.

Чоловіка доправили до територіального управління поліції, з ним спілкуються слідчі.

Після проведення першочергової перевірки буде надана правова оцінка цій події, додали у відомстві.

Як повідомляв УНН, сьогодні внаслідок штовханини і сутички під стінами парламенту постраждали кілька правоохоронців, одного учасника події затримали. 

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