В Киеве 22 апреля стартует Чемпионат мира по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Чемпионат мира по хоккею в дивизионе ИА проходить в Киевском Дворце спорта с 22 по 28 апреля 2017 года, передает УНН.
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 в дивизионе І разделен на две группы. Группа А сыграет в Украине (Киев) с 22 по 28 апреля, а группа В в Великобритании (Белфаст) с 23 по 29 апреля.
Сборная Украины, которая стала победителем в группе ІВ в прошлом сезоне, будет открывать Чемпионат мира по хоккею в Дивизионе ІА. Соперниками украинской сборной в группе станут сборные Венгрии, Южной Кореи, Казахстана, Польши и Австрии.
По завершению турнира, две сборные, занявшие 1 и 2 места, получат право участвовать в Топ-дивизионе чемпионата мира 2018 года.
Свою первую игру сборная Украины проведет 22 апреля со сборной Венгрии. На следующий день, 23 апреля, соперниками нашей сборной будет сборная Польши.
25 и 26 апреля национальная сборная сыграет против Австрии и Казахстана.
В последний день мирового первенства сборная Украины сыграет против сборной Южной Кореи.
Напомним, во Дворце Спорта завершаются ремонтные работы на ЧМ по хоккею.
Как сообщал УНН, сборная Украины сократила состав перед домашним ЧМ по хоккею .