У Києві 22 квітня стартує Чемпіонат світу з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні ІА проходитиме в Київському Палаці спорту з 22 по 28 квітня 2017 року, передає УНН.
Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2017 року у дивізіоні І розділений на дві групи. Група А зіграє в Україні (Київ) з 22 по 28 квітня, а Група В у Великій Британії (Белфаст) з 23 по 29 квітня.
Збірна України, яка стала переможцем у групі ІВ минулого сезону, буде відкривати Чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні ІА. Суперниками української збірної в групі стануть збірні Угорщини, Південної Кореї, Казахстану, Польщі та Австрії.
По завершенню турніру, дві збірні, які займуть 1 та 2 місця, отримають право брати участь у Топ-дивізіоні чемпіонату світу 2018 року.
Свою першу гру збірна України проведе 22 квітня зі збірною Угорщини. Наступного дня, 23 квітня, суперниками нашої збірної буде збірна Польщі.
25 та 26 квітня національна збірна зіграє проти Австрії та Казахстану.
В останній день світового першості збірна України зіграє проти збірної Південної Кореї.
Нагадаємо, у Палаці Спорту завершуються ремонтні роботи до ЧС з хокею.
Як повідомляв УНН, збірна України скоротила склад перед домашнім ЧС з хокею.