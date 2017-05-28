В китайской провинции Гуйчжоу мужчина устроил резню
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Мужчина устроил резню на улице в городском округе Чженнинь китайской провинции Гуйчжоу, шесть человек погибли, еще 12 получили ножевые ранения различной тяжести, передает УНН со ссылкой на Beijing news.
Отмечается, что нападение произошло в воскресенье во второй половине дня и продолжалось около пяти минут, после чего нападающего задержали сотрудники местной полиции.
Причины нападения пока неизвестны, однако отмечается, что, по предварительным данным, у мужчины есть психические отклонения.
Как сообщал УНН, преступника, который убил знакомого и бежал за границу , осудили в Донецкой области.