У китайській провінції Гуйчжоу чоловік влаштував різанину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Чоловік влаштував різанину на вулиці в міському окрузі Чженнінь китайської провінції Гуйчжоу, шість чоловік померли, ще 12 отримали ножові поранення різної тяжкості, передає УНН з посиланням на Beijing news.
Відзначається, що напад стався в неділю в другій половині дня і тривало близько п’яти хвилин, після чого нападника затримали співробітники місцевої поліції.
Причини нападу поки невідомі, проте наголошується, що, за попередніми даними, у чоловіка є психічні відхилення.
Як повідомляв УНН, злочинця, який вбив знайомого та втік за кордон, засудили на Донеччині.