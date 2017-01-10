В Китае нашли гробницу возрастом 1,4 тыс. лет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В китайской провинции Хунань археологи нашли древнюю гробницу, возраст которой может составить более 1,4 тыс. лет, передает УНН со ссылкой на агентство Синьхуа.
Сообщается, что внутри усыпальницы обнаружена фреска, изображающая двух служанок. Длина гробницы составляет 14 метров, а ширина - два метра.
"Это древнейшая гробница с фресками, найденная в провинции Хунань. Фреска может внести свой вклад в изучение истории традиционной китайской одежды", - заявил эксперт отдела реликвий местного департамента культуры Ло Шенгьянг.
По его словам, найденные внутри усыпальницы предметы позволяют предположить, что находка относится к эпохе Южных и Северных династий (V-VI вв. н.э.).
Как сообщал УНН, в Китае обнаружили гробницу возрастом более 350 лет.