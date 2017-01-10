У Китаї знайшли гробницю віком 1,4 тис. років

Повідомляється, що усередині усипальниці виявлена ​​фреска, що зображає двох служниць. Довжина гробниці становить 14 метрів, а ширина — два метри.

“Це найдавніша гробниця з фресками, знайдена в провінції Хунань. Фреска може внести свій вклад у вивчення історії традиційного китайського одягу”, — заявив експерт відділу реліквій місцевого департаменту культури Ло Шенгьянг.

За його словами, знайдені всередині усипальниці предмети дозволяють припустити, що знахідка належить до епохи Південних і Північних династій (V-VI ст. н.е.).

Як повідомляв УНН, у Китаї виявили гробницю віком понад 350 років.