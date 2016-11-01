В Китае завтра начнет работу международный авиасалон
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Международная авиационно-космическая выставка Airshow China-2016 открывается во вторник в китайском Чжухае и продлится до 6 ноября, сообщает УНН со ссылкой на российский ТАСС.
Как отмечают организаторы выставки, основная ее тема - военная и гражданская авиатехника, космическая техника и оборудование, авиаоборудование и вооружение, авиационные и ракетные двигатели, вооружение и военная техника для десанта, системы управления огнем, системы противовоздушной обороны, радиолокационная техника, а также навигационное оборудование для аэропортов.
В авиасалоне примут участие более 700 компаний, 45% из которых - иностранные.
Экспозиция будет размещена в одиннадцати павильонах, а на статической стоянке представлено более 150 летательных аппаратов.
Хозяин выставки и крупнейший участник - Китай - представит целый ряд новинок и достижений своей авиатехники.
Предполагается, что особый интерес у наблюдателей вызовет ожидаемый дебют многоцелевого истребителя пятого поколения J-20 ( "Цзянь-20") - он сделает демонстрационный полет.
О самолете J-20 известно, что он впервые поднялся в небо в 2011 году, но пока не принят на вооружение ВВС и не демонстрировался широкой публике.
Также на авиашоу будет представлен тяжелый транспортный самолет Y-20 ( "Юнь-20"), правда, в статической экспозиции.
Гости салона смогут увидеть и стратегический бомбардировщик H-6K ("Хун-6-Кей", последняя модификация лицензионной копии советского Ту-16), многоцелевой истребитель поколения "4" J-10B ( "Цзянь-10-Б"), а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 ("Кунцзин-500").