У Китаї завтра розпочне роботу міжнародний авіасалон
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міжнародна авіаційно-космічна виставка Airshow China-2016 відкривається у вівторок у китайському Чжухаї і триватиме до 6 листопада, повідомляє УНН з посиланням на російський ТАСС.
Як відзначають організатори виставки, основна її тематика — військова та цивільна авіатехніка, космічна техніка і обладнання, авиаоборудование і озброєння, авіаційні і ракетні двигуни, озброєння та військова техніка для десанту, системи управління вогнем, системи протиповітряної оборони, радіолокаційна техніка, а також навігаційне обладнання для аеропортів.
В авіасалоні візьмуть участь понад 700 компаній, 45% з яких — іноземні.
Експозицію буде розміщено в одинадцяти павільйонах, а на статичній стоянці представлено більше 150 літальних апаратів.
Господар виставки і найбільший учасник — Китай — представить цілу низку новинок і досягнень своєї авіатехніки.
Передбачається, що особливий інтерес у спостерігачів викличе очікуваний дебют багатоцільового винищувача п’ятого покоління J-20 (“Цзянь-20”) — він зробить демонстраційний політ.
Про літак J-20 відомо, що він вперше піднявся в небо в 2011 році, але поки не прийнятий на озброєння ВПС і не демонструвався широкій публіці.
Також на авіашоу буде представлений важкий транспортний літак Y-20 (“Юнь-20”), щоправда, у статичній експозиції.
Гості салону зможуть побачити і стратегічний бомбардувальник H-6K (“Хун-6-Кей”, остання модифікація ліцензійної копії радянського Ту-16), багатоцільовий винищувач покоління “4+” J-10B (“Цзянь-10-Бі”), а також літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління KJ-500 (“Кунцзін-500”).