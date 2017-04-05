В Китае редкий бриллиант продали за 71 млн долларов

Аукционный дом Sotheby’s сообщил, что покупателем стала гонконгская фирма Chow Tai Fook Jewellery.

Торги заняли всего пять минут, сообщают очевидцы.

Рекордным стала не только сумма, выплаченная за бриллиант, но и его размер: сейчас это самый большой ограненный розовый камень в истории аукционов. В необработанном виде он весил 132,5 карата. Стартовая цена драгоценности составила 56 млн долларов.

Стоит отметить, что в 2013 году на аукционе в Женеве “Розовую звезду” уже хотели купить за 83 млн долларов, но потенциальный покупатель не смог расплатиться вовремя, и операцию отменили.