В Китае редкий бриллиант продали за 71 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Редкий бриллиант “Розовая звезда” стал самым дорогим в истории драгоценным камнем, который продали с аукциона. Камень весом в 59,6 карат ушел с молотка в Гонконге за 71 млн долларов, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Аукционный дом Sotheby’s сообщил, что покупателем стала гонконгская фирма Chow Tai Fook Jewellery.
Торги заняли всего пять минут, сообщают очевидцы.
Рекордным стала не только сумма, выплаченная за бриллиант, но и его размер: сейчас это самый большой ограненный розовый камень в истории аукционов. В необработанном виде он весил 132,5 карата. Стартовая цена драгоценности составила 56 млн долларов.
Стоит отметить, что в 2013 году на аукционе в Женеве “Розовую звезду” уже хотели купить за 83 млн долларов, но потенциальный покупатель не смог расплатиться вовремя, и операцию отменили.