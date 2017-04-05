У Китаї рідкісний діамант продали за 71 млн доларів

Аукціонний дім Sotheby’s повідомив, що покупцем стала гонконгська фірма Chow Tai Fook Jewellery.

Торги зайняли всього п’ять хвилин, повідомляють очевидці.

Рекордною стала не тільки сума, виплачена за діамант, а і його розмір: наразі це найбільший огранений рожевий камінь в історії аукціонів. У необробленому вигляді він важив 132,5 карата. Стартова ціна дорогоцінності становила 56 млн доларів.

Варто зазначити, що у 2013 році на аукціоні в Женеві “Рожеву зірку” вже хотіли купити за 83 млн доларів, але потенційний покупець не зміг розплатитися вчасно, і операцію анулювали.