У Китаї рідкісний діамант продали за 71 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Рідкісний діамант “Рожева зірка” став найдорожчим в історії дорогоцінним каменем, який продали з аукціону. Камінь вагою у 59,6 карата пішов з молотка у Гонконгу за 71 млн доларів, передає УНН з посиланням на ВВС.
Аукціонний дім Sotheby’s повідомив, що покупцем стала гонконгська фірма Chow Tai Fook Jewellery.
Торги зайняли всього п’ять хвилин, повідомляють очевидці.
Рекордною стала не тільки сума, виплачена за діамант, а і його розмір: наразі це найбільший огранений рожевий камінь в історії аукціонів. У необробленому вигляді він важив 132,5 карата. Стартова ціна дорогоцінності становила 56 млн доларів.
Варто зазначити, що у 2013 році на аукціоні в Женеві “Рожеву зірку” вже хотіли купити за 83 млн доларів, але потенційний покупець не зміг розплатитися вчасно, і операцію анулювали.